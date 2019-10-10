Hayat Falcao’ya güzel!
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Kolombiyalı golcünün eşi Lorolei Taron, Bebek’teki yeni evlerinin görüntülerini paylaştı. Yeşille iç içe olan ev adeta dudak uçuklattı.Transferi büyük ses getiren ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao, İstanbul'da çok mutlu... Kolombiyalı forvetin eşi Lorolei Taron, Bebek'te yeni tanışdıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Yeşille adeta iç içe olan evin arka tarafında bir gölet de olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'daki ilk günlerini Zincirlikuyu'daki bir rezidans dairesinde geçiren Falcao ailesinin yeni evi herkesin büyük beğenisini topladı.
Falcao yeni evlerinde çocuğuyla sabah yürüyüşü yapıyor.
Yeşille adeta iç içe olan evin görüntüleri sosyal medyada çok büyük ses getirdi.
FANAT'İSİM'
G.Saraylı bir baba, oğlunun ismini "Falcao Rüzgar" koydu. Sanal alem bu hareketi konuştu
Galatasaraylı fanatik bir baba yeni doğan oğluna Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Falcao'nun ismini verdi. Oğluna "Falcao Rüzgar" isimini veren fanatik baba, çocuğunun kimliğini de sosyal medyada paylaştı. Bu olay sosyal medyaya damgasını vurdu.
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