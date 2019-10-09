Süper Lig'de en centilmen takım Fenerbahçe
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Süper Lig'de 7 haftada 316 sarı, 22 de kırmızı kart çıktı. 8 sarı kart gören Fenerbahçe ligin en centilmen takımı oldu. Geçen sezon 9 kırmızı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takımlardan biri olmuştu.Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde geride kalan 7 haftada 316 sarı, 22 de kırmızı kart çıktı. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyet alan Fenerbahçe, tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 sarı kart gördü. Bu verilerle Fenerbahçe ligin en centilmen takımı oldu. Fenerbahçe'nin yanı sıra lider Alanyaspor, Antalyaspor, Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Trabzonspor, ilk 7 haftada kırmızı kart görmeyen takımlar oldular.
FENERBAHÇE GEÇEN SEZON ÇOK HIRÇINDI
Geçen sezon 9 kırmızı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takımlardan biri olmuştu.
3 GÜNLÜK TATİL BİTTİ... FENER'DE MESAİ BAŞLADI
Fenerbahçe 3 günlük tatilin ardından ligin 8. haftasında Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Milli takımda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı. 1.5 saatlik idmanın ardından bireysel çalışmalar yapıldı.
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