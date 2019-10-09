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Mehmet Ekici Bundesliga yolunda

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Giriş Tarihi: 09.10.2019
MEHMET EKİCİ BUNDESLİGA YOLUNDA

İsmi esame listesinde yer almayan ’ya geri dönmek üzere. 'de ismi lig kadrosunda yer almayarak sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan Mehmet Ekici'nin Bundesliga'dan 2 kulüple görüşme halinde olduğu ve anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de ismi lig kadrosunda yer almayarak sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan Mehmet Ekici'nin Bundesliga'dan 2 kulüple görüşme halinde olduğu ve anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun cüzi bir ücret karşılığında ocak ayında Almanya'nın yolunu tutacağı ifade ediliyor.



SERDAR AZİZ FORMA İÇİN HAZIR KITA
Savunmanın göbeğinde sorun yaşayan Fenerbahçe'de Adil Rami ile birlikte Serdar Aziz de forma bekliyor. Bu iki isimden birisinin Denizlispor ile oynanacak 8. hafta maçında 11'de başlaması bekleniyor.



FORMA SATIŞI 100 BİNE DAYANDI
Fenerbahçe'de yeni sezon forma satışı dün itibariyle 98 bini aşmış durumda. Fenersahçe'de forma satış hedefi ise 350 bin. derbisi ve önceside 4 bin forma satılmıştı.

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