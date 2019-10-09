Fikret Orman yeniden aday olacak mı? Flaş yanıt
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 'yeniden başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt verdi. Orman "Ben zaten konuşmamı yapmıştım. O günden bu güne kadar bir değişiklik yok. Çok net konuştum. Net olarak ifade ettim, fikrim değişmedi." dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasında konuştu.
Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;
Ben zaten konuşmamı yapmıştım. O günden bu güne kadar bir değişiklik yok. Çok net konuştum. Net olarak ifade ettim, fikrim değişmedi. İnsanlar düşüncelerimi tekrar merak ediyorsa YouTube'dan konuşmamı tekrar dinlesinler, cevaplarını alsınlar. Ben orada ne söylediysem aynı şeyleri düşünüyorum.
Kongre kararı aldım, aday olmayacağım dedim. Kararımda hiçbir değişiklik yok. Aldığım kararın hep arkasındayım. Bu andan sonra kaldıraç noktası ben değilim.
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