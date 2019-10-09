Beşiktaş'ta yeni 10 numara Diaby! Ljajic kulübeye çekilecek...
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşılaşmasında Diaby’i 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlıyor. Adem Ljajic ise kulübeye çekilecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşılaşmasında revizyona gidecek. Alanyaspor önünde performansından çok memnun kaldığı Diaby'i 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlayan Avcı, Adem Ljajic'i kulübeye çekmeyi düşünüyor. Sağ kanatta Lens sol kanatta ise N'Koudu'nun yokluğunda Güven oynayacak. Dorukhan'ın yokluğunda ise ön liberoda Atiba-Elneny ikilisini oynatmayı planlayan Avcı'nın sağ bekte Gökhan Gönül'e şans tanıması bekleniyor.
N'KOUDOU BİR İHTİMAL
Sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta forma giymeyeceği açıklanan N'Koudou'nun daha önce de sahalara dönebileceği öğrenildi. Tedavisi süren yıldız oyuncunun durumunu yakından takip eden Abdullah Avcı'nın sağlık ekibinden bilgi aldığı öne sürüldü.
ATİBA'DAN PEMBE TABLO
Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Alanya galibiyetiyle her şeyin değiştiğini söyleyerek, "Bu takım hızla yükselecek" ifadesini kullandı.
ADALI YARIN AÇIKLAYACAK
Beşiktaş'ta adı başkan adayları arasında geçen Serdal Adalı yarın adaylığını açıklayacak. Ahmet Nur Çebi'nin ise ne yapacağı henüz netleşmiş değil.
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