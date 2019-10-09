Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber

Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Dirar'ın yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi.

Tedavisine başlanan Faslı yıldızın 1 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.