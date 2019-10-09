10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber

SPOR
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
FENERBAHÇE'YE NABİL DİRAR'DAN KÖTÜ HABER

'de kasık ağrıları olan , çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Dirar'ın yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

'de kasık ağrıları olan , çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi.

Tedavisine başlanan Faslı yıldızın 1 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN