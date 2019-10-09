Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. Dirar'ın yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi.
Tedavisine başlanan Faslı yıldızın 1 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ta yeni 10 numara Diaby!
- Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk 11'i
- Uluç'tan sert sözler: Mustafa Cengiz Fatih Terim ile...
- Fatih Terim'den flaş transfer talimatı!
- Schalke’de hedef Cenk Tosun
- İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret!
- Mehmet Ekici Bundesliga yolunda
- En centilmen takım Fenerbahçe
- Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı!
- Fikret Orman yeniden aday olacak mı? Flaş yanıt
Daha Fazla Gör
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?