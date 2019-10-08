08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Uğurcan Çakır, Liverpool'un radarında!

SPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019
UĞURCAN ÇAKIR, LİVERPOOL'UN RADARINDA!

Genç kaleci dahil birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Öte yandan 'un golcü yıldızı , "Her takımı yenebiliriz." dedi.

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan son dönemde yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının can simidi oldu. Başta İngiliz devi olmak üzere Avrupa kulüplerinin Uğurcan'ı yakın takibe alıdğı ve scout ekiplerinin genç kaleci için bilgi topladığı gelen bilgiler arasında.

HER TAKIMI YENEBİLİRİZ
Trabzonspor'un golcü yıldızı Nwakaeme, "Her takımı yenebiliriz. Birlik ve beraberlik içinde en büyük hedefimiz şampiyonluk" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN