Uğurcan Çakır, Liverpool'un radarında!
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Genç kaleci Liverpool dahil birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Öte yandan Trabzonspor'un golcü yıldızı Nwakaeme, "Her takımı yenebiliriz." dedi.Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan son dönemde yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının can simidi oldu. Başta İngiliz devi olmak üzere Avrupa kulüplerinin Uğurcan'ı yakın takibe alıdğı ve scout ekiplerinin genç kaleci için bilgi topladığı gelen bilgiler arasında.
HER TAKIMI YENEBİLİRİZ
Trabzonspor'un golcü yıldızı Nwakaeme, "Her takımı yenebiliriz. Birlik ve beraberlik içinde en büyük hedefimiz şampiyonluk" dedi.
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