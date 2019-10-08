Uğurcan Çakır, Liverpool'un radarında!

Genç kaleci Liverpool dahil birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Öte yandan Trabzonspor'un golcü yıldızı Nwakaeme, "Her takımı yenebiliriz." dedi.

rabzonspor'un

rabzonspor'un

genç kalecisi Uğurcan son dönemde yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının can simidi oldu. Başta İngiliz devi olmak üzere Avrupa kulüplerinin Uğurcan'ı yakın takibe alıdğı ve scout ekiplerinin genç kaleci için bilgi topladığı gelen bilgiler arasında.golcü yıldızı"Her takımı yenebiliriz.Birlik ve beraberlikiçinde en büyük hedefimizşampiyonluk" dedi.