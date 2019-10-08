Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ligde ilk 7 haftada sadece 7 galibiyet alabildi

Sezon öncesi büyük paralar harcayan ve flaş transferlere imza atan "3 büyükler", 7. haftalar itibarıyla 39 sezon sonra ilk 4’e giremedi. F.Bahçe 5., G.Saray 10, Beşiktaş ise 12. sırada yer alıyor.

Türk futbolunun lokomotifleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 7 haftadaki performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Kötü futbol ve alınan kötü sonuçlar taraftarları kahretti. 3 büyükler şu ana kadar 7 galibiyet alabildi.



ÇOK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ

Ligin en çok şampiyon olan takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar dikkate alındığında son 40 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Fener 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgiyle 11 puan toplayarak 5. sırada yer bulabildi. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 10 puan elde etti ve 10. sırada kaldı. En kötü performansı gösteren ve 2 galibiyet, beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Beşiktaş ise 12. sırada yer aldı...







YILLAR SONRA İLK KEZ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son olarak 1979-1980 sezonunda 7. haftalar itibarıyla ilk dördün dışında kalmıştı. Söz konusu sezonda 16 takım mücadele ederken, 2 puanlık sistemde Beşiktaş topladığı 7 puanla 8. sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe ise averajla 9. sırada bulunuyordu. 1979-1980 sezonuna çok kötü başlayan Galatasaray ise topladığı 5 puanla 16. ve son sırada yer alıyordu.







GOL POZİSYONUNA GİREMİYORLAR

Süper Lig'de ilk 7 haftada Beşiktaş ve Galatasaray hücum performansı olarak adeta sınıfta kaldı... Şu ana kadar en az gol pozisyonuna giren takımlar Ankaragücü (8), Galatasaray (9) ve Beşiktaş (11) oldu.



14. SIRADAYDI!

F.Bahçe, geçen sezonun 7. haftasında 14. sıradaydı. 2016- 17'de 9. sırada olan Kanarya, 1986-87 ve 1987-88 sezonlarında 12. sırada kaldı.







BEŞİKTAŞ 13. SIRADAYDI

Beşiktaş'ın en kötü 7. hafta performansı 1989-90 sezonundaydı. Kartal o sezon 7 maç sonunda 13. sırada kendine yer bulabilmişti.



3. KEZ DÜŞÜŞTE

G.Saray, 1984-85 sezonunda da 10 puan toplamıştı. 1989-90'da ise 7 maç sonunda 13. sırada yer alıyordu.