Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Brezilya'da düzenlenen grand slam müsabakalarında milli judocu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda gümüş madalya kazandı. 73 kiloda mücadele eden milli sporcu Bilal Çiloğlu ise 7. oldu.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brasilia Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo finalinde Japon Takanori Nagase ile karşılaştı.
Normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altın skor bölümünde aldığı son ihtar cezasıyla final müsabakasını kaybeden milli judocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda gümüş madalya aldı.
73 kiloda mücadele eden milli sporcu Bilal Çiloğlu ise 7. oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak
- Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'
- Radamel Falcao herkesi şaşırttı! Eşi ile...
- Rüştü Reçber'in kızı herkesi şaşırttı!
- Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti
- Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!
- Uğurcan Çakır, Liverpool'un radarında!
- Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı!
- Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi
Daha Fazla Gör
- Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyona destek açıklaması | Video izle
- Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada Yargıtay'dan flaş talep
- Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak gelişme! Enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı
- Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
- CHP'li Karaburun Belediyesi'nde bayrak skandalı! TC ibaresi ve Türk bayrağı neden kaldırıldı? | Video izle
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?