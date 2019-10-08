Fenerbahçe, İngiltere’de mutsuz olan Mesut Özil'in peşinde!
Fenerbahçe, yıldız oyuncu için İngiliz ekibiyle temas kurdu..Arsenal, Mesut’un yıllık ücretinin bir kısmını karşılamaya sıcak bakıyor. Herkesin rüya olarak adlandırdığı transfer Ocak ayında gerçeğe dönüşebilir...
F.Bahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.
KİRALIK GÖNDERECEKLER
İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.
MAAŞTA YARDIM EDECEK
İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.
SIKI BİR FENERBAHÇELİ
Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.
Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi.
TAKVİM
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