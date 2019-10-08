Beşiktaş'ta kongre rüzgarı
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Henüz başkan adaylığını açıklamayan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı camianın önde gelen isimleriyle görüşme üstüne görüşme yapıyor.Kartal'da gözler kongreye çevrildi... 20 Ekim'de yapılması planlanan kongre öncesi adaylığını açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı listelerine son şeklini vermeye çalışıyor. Adaylar camianın önde gelen isimleriyle görüşme üstüne görüşme gerçekleştiriyor.
İKNA TURLARI SÜRÜYOR
Mali açıdan güçlü isimleri yönetime almayı ilk koşul olarak gören Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın camianın önde gelen isimlerini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zor günler yaşaması nedeniyle diğer adayların şimdilik kararsız olduğu öne sürüldü.
OĞUZHAN ÖZYAKUP A.GÜCÜ'NE YETİŞEBİLİR
Alanya maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un Ankaragücü ile oynanacak olan maçta oynama şansının bulunduğu öğrenildi.
AJDİN HASİC'TEN MÜJDELİ HABER
Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ajdin Hasic dün 18 yaşını doldurdu. Yönetimin genç yıldızla sözleşme imzalaması bekleniyor.
DORUKHAN SAĞ DİZİNDEN AMELİYAT OLDU
Alanya maçında sakatlanan Dorukhan Toköz Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı!
- Uğurcan Çakır, Liverpool'un radarında!
- Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta?
- Radamel Falcao herkesi şaşırttı! Eşi ile...
- Üç büyükler ilk 7 haftada 7 galibiyet alabildi!
- Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi
- Milli judocudan gümüş madalya
- Fenerbahçe, Mesut için düğmeye bastı!
- Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!
Daha Fazla Gör
- Azerbaycan'da AVM’de büyük yangın! 200 itfaiye eri müdahale etti | Video izle
- Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt
- Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt
- Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 8 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- OGM sonuçları için merakla beklenen tarih! 2700 personel alımı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emeklilere 3 maaş avans 10 maaş kredi fırsatı… Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?
- MTA fay hattı: İstanbul fay hatları haritası – Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?