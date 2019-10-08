Beşiktaş'ta kongre rüzgarı

Henüz başkan adaylığını açıklamayan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı camianın önde gelen isimleriyle görüşme üstüne görüşme yapıyor.



AJDİN

HASİC'TEN

DORUKHAN

gözler kongreye çevrildi...'de yapılması planlanan kongre öncesi adaylığını açıklaması beklenenvelistelerine son şeklini vermeye çalışıyor. Adaylar camianın önde gelen isimleriyle görüşme üstüne görüşme gerçekleştiriyor.Mali açıdan güçlü isimleri yönetime almayı ilk koşul olarak görenvenın camianın önde gelen isimlerini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.'ın ekonomik açıdan zor günler yaşaması nedeniyle diğer adayların şimdilik kararsız olduğu öne sürüldü.maçındasakatlanan OğuzhanÖzyakup'un Ankaragücüile oynanacak olan maçta oynamaşansınınbulunduğuöğrenildi.geleceğinyıldızıolarak lanse edilenAjdin Hasicdün 18 yaşınıdoldurdu. Yönetimingenç yıldızlasözleşme imzalamasıbekleniyor.Alanya maçında sakatlanan Dorukhan Toköz Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi.