08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Dorukhan Toköz ameliyat edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2019
DORUKHAN TOKÖZ AMELİYAT EDİLDİ

'ın dün ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan , ameliyat edildi.

'ın ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu , ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN