Dorukhan Toköz ameliyat edildi
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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