Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş, Schalke'de forma giyen Suat Serdar'ın Almanya milli takımı seçmesiyle ilgili konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- Kadroyu 27 kişi açıklamıştık. Maalesef Dorukhan ciddi bir sakatlık yaşadı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Rakiplerimizde de Lloris'in sakatlığı var. Ona da geçmiş olsun diyorum.
- Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Arnavutluk, Avrupa'nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım. Kazandığımızda Fransa ile final maçı oynayacağız. Grup birinciliği için gücümüzü test edeceğiz.
- Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da Türkiye'nin neresi olursa olsun Milli Takım'a hep sıcak bakılır. Belki de bir stadı daha fazla kullanmak lazım. Hem Anadolu'yu görmek, hem İstanbul'da olmak istiyoruz.
- Suat Serdar için görüşmeler yapıldı. Hem babasıyla hem kendisiyle. Schalke'nin maçlarını sırf Suat için gittim. O da bekliyordu. Demek ki orayı seçti. Evraklarını bekliyorduk. Almanya Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki Türkiye'yi yan tarafa koydu. Tercihlere saygılıyız ama açık açık söylenmeli bunlar.
- Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda olay oldu, benim için kapandı. Fenerbahçe'nin sahasında her maçına gidiyorum. Çok da sıcak karşılanıyorum. Kadıköy semtinde yaşıyorum, yine bir sıkıntı yok. O maçta yapanın-atanın bir yanlışıydı. Az çektik, çok çektik, artık kapandı gitti. Gündeme getirip saldırıyı yapanlara prim tanımayalım.
- Caner Erkin istikrarsız gidiyordu. Savunma yönünde zaafları var. Abdullah Avcı, Caner'in sorunlarını hallettiği zaman Caner çok faydalı olur. Şu an Milli Takım için düşünmüyoruz ama yarını bilmiyorum, olabilir.
- Burak Yılmaz kalitesi yüksek bir oyuncu. Cenk de idmana çıkan ve takımında oynamayan bir oyuncu. İkisini bir arada oynatır mıyız, oynatmaz mıyız onlara bakacağız. Cenk de Burak da inandığım futbolcular. Her ikisinin de tecrübe ve lider oyuncu özellikleriyle güvendiğim isimler.
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