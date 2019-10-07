Galatasaray'da büyük operasyon kapıda! Fatih Terim radikal kararlar alacak
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Sonuçlardan çok takımın kötü mücadelesinden şikayet eden Fatih Terim’in özellikle Belhanda, Feghouli, Babel ve Mariano’ya kızgın olduğu öğrenildi. 4 yıldızı kulübeye göndermeyi düşünen Terim'in diğer futbolcuları da sert şekilde uyaracağı, kadro dışı cezasının ise şu an gündemde olmadığı belirlendi.Lig sonuncusu G.Birliği'ne iki puan kaptıran Galatasaray'da büyük operasyon kapıda... Maç sonunda isim vermeden futbolcularına sert mesajlar yollayan Fatih Terim düğmeye basıyor. Tecrübeli hoca radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
KONSANTRASYON ÇOK DÜŞÜK
Skorlardan çok takımın kötü mücadelesinden ve düşük konsantrasyonundan şikayet eden tecrübeli hocanın özellikle Belhanda, Feghouli, Babel ve Mariano'ya kızgın olduğu öğrenildi.
MİLLİ MAÇ ARASINDAN SONRA
Milli aradan sonra 4 yıldızı kulübeye göndermeyi düşünen Fatih Terim'in diğer futbolcuları da sert şekilde uyaracağı, kadro dışı cezasının ise şu an gündemde olmadığı belirlendi.
BABEL'İN 6 MAÇTIR SKORU YOK!
Ligin ilk 3 haftasında 2 gol atan Babel ardından oynadığı 6 maçta kayıpları oynadı. Babel maç başına 14 top kaybı yaptı.
KAYIP ARANIYOR: TAYLAN ANTALYALI
Erzurum'dan transfer edilen Taylan Antalyalı bugüne kadar hiçbir maçta süre alamadı. Genç yıldızın neden oynatılmadığı bilinmiyor.
BELHANDA İSYANI
Faslı yıldızın G.Birliği maçındaki bir görüntüsü taraftarları ayağa kaldırdı. Belhanda'ya ağır eleştiriler yapıldı...
G.Birliği maçında bir taraftarın kamerasına yakalanan Belhanda adeta eli belinde saha içinde yürüyor. Ayağına gelen topu kontrol edemedikten sonra da vurdumduymaz tavırlar sergiliyor. Bu görüntü Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Faslı yıldız hakkında çok ağır eleştiriler yapılırken, "Devre arası gönderilsin" yorumları yapıldı.
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
Düşük performansıyla taraftarları kızdıran Belhanda'nın son görüntüsü bardağı taşırdı.
ŞAHİN'LE İLGİLİ İSTİFA İDDİASI
Dün sosyal medyada antrenör Levent Şahin'in istifa ettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Şahin'in görevde olduğu belirtildi.
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