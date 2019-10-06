Serdal Adalı'dan Dorukhan ve başkanlık açıklaması
Lider Alanyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın 2. Başkanı Serdal Adalı, Dorukhan Toköz ve başkanlık seçimi hakkında konuştu. Dorukhan'ın 3-1 ay içinde sahalara dönebileceğini belirten Adalı, başkanlık seçimi için ise "Başarı görüyorsak, başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız" dedi.
Beşiktaş Alanyaspor'u 2-1 yendi ancak Dorukhan Toköz'ü kaybetti. Dorukhan Toköz'ün sakatlığı hakkında kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapılırken, 2. Başkan Serdal Adalı da konuştu. Serdal Adalı aynı zamanda başkanlık seçimine katılıp katılmayacağı hakkındaki soruyu da yanıtsız bırakmadı.
DORUKHAN HAKKINDA AÇIKLAMA
Beşiktaş'tan Dorukhan açıklaması:
"Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir." Yaşadığı sakatlık sonrası Dorukhan'ın takım arkadaşlarını hastaneye ziyarete gitti. Genç futbolcunun gözyaşlarına hakim olmadığı objektiflere böyle yansıdı!
ADALI ADAY OLACAK MI?
Serdal Adalı'nın açıklamaları;
"5-6 ay değil. 3-4 aya aramızda görürüz Dorukhan'ı. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. İnşallah en kısa zamanda aramızda dönerler. Sakatlık olmadan geçirdiğiniz sezonlar olabiliyor, bazen çok sakatlık yaşanıyor. Söylenecek bir şey yok."
"Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değildir. Yararlı olacaksam aday olurum. Ama laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. 2-3 gün daha var. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz."
"Başarı görüyorsak, başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız
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