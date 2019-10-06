Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti
Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa ettiğini açıkladı. Sezona kötü bir başlangıç yapan Kayserispor'da Başkanı Erol Bedir, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör'ün de istifa ettiği belirtildi.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Başkanlığa oybirliğiyle Hamdi Elcuman'ın getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulüp başkanımız Sayın Dr. Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oybirliğiyle getirilmiştir."
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Çok şükür bizi kümeye yolamadan giti Sergen Yalçın istiyorumcevapla 06.10.2019 22:01
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