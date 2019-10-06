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Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti

SPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
SÜPER LİG'DE BİR BAŞKAN DAHA İSTİFA ETTİ

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Başkanı istifa ettiğini açıkladı. Sezona kötü bir başlangıç yapan Kayserispor'da Başkanı Erol Bedir, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Başkanı 'in ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör'ün de istifa ettiği belirtildi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Başkanlığa oybirliğiyle Hamdi Elcuman'ın getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulüp başkanımız Sayın Dr. Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oybirliğiyle getirilmiştir."

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Hoca nejmetin Hoca nejmetin

Çok şükür bizi kümeye yolamadan giti Sergen Yalçın istiyorum

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cevapla 06.10.2019 22:01
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