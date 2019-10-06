Beşiktaş lider Alanyaspor'u yendi

Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, etkili futboluyla göz doldurdu. Son dönemde iyi bir izlenim vermeyen Beşiktaş, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan Kara Kartal, 7. haftada lider Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, evinde lider Alanyaspor'u ağırladı. İki takımda hatalarla dolu bir ilk yarının ardından unutulmaz bir ikinci 45 dakika izletti.

Formasına geçtiğimiz hafta kavuşan Burak Yılmaz, bir maçın daha yıldızı olmayı başardı. 49. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Burak Yılmaz, takımını öne geçirdi.

20 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Burak Yılmaz, Diaby'e asist yaptı. 2-0

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.

35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.

63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.

69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.