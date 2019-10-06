Trabzonspor Çaykur Rizespor'u son dakikada yendi

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 7. haftası, Çaykur Rizespor ile Trabzonspor'un karşı karşıya gelmesiyle Karadeniz derbisine sahne oldu. Sağanak yağmur yağışı altında oynanan mücadelede gülen taraf Trabzonspor oldu.

RİZESPOR KONTRA ATAKLARLA TEHLİKELİ OLDU

Ev sahibi Çaykur Rizespor, maçın başından itibaren oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Trabzonspor'a karşı kontra atakları denedi. Birçok pozisyonda başarılı olan Rizespor, tehlikeli ataklar düzeldi.

Bir kez daha hızlı çıkan ev sahibi Rizespor, Abdullah Durak'ın pasında D. Melnjak muhteşem bir gole imza attı. 1-0

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Rizespor devre arasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

TRABZONSPOR BASKIYI ARTTIRDI 3 PUAN GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun hakimi olan Trabzonspor, rakip ceza salanı çevresinde daha fazla tehlikeli pozisyonlar buldu.

63. dakikada oyuna giren Daniel Sturridge'in ortasını iyi takip eden A. Sörloth, kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi.

87. dakikada bir de kaleyi deneyen Daniel Sturridge'in şutu direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada havalandırılan topu ceza sahası içine kafayla Sörloth indirdi, Nwakaeme golü attı. 2-1

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