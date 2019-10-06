Sivasspor evinde Ankaragücü'nü devirdi
Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maçın başında 1-0 geri düşen Sivasspor çabuk toparlandı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
Sivasspor Süper Lig'in 7. haftasında başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırladı.
Maça etkili başlayan ev sahibi ilk golü de yiyen taraf oldu. Yediği golün ardından çabuk toparlanan Sivasspor, devreye 1-1'lik eşitlikle gitti.
Mücadelenin ikinci yarısında etkili futbolunu sürdüren Sivasspor, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1
52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.
71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1
Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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