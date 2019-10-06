08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sivasspor evinde Ankaragücü'nü devirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
SİVASSPOR EVİNDE ANKARAGÜCÜ'NÜ DEVİRDİ

Süper Lig'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın başında 1-0 geri düşen Sivasspor çabuk toparlandı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

Süper Lig'in 7. haftasında başkent ekibi 'nü ağırladı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ilk golü de yiyen taraf oldu. Yediği golün ardından çabuk toparlanan Sivasspor, devreye 1-1'lik eşitlikle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında etkili futbolunu sürdüren Sivasspor, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

10. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında arka direkte Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Aaron ile Orgill arasındaki mücadelede Aaron topu kendi kalecisi Samassa'ya göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Orgill'e çarparak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Hakan kafayla Mert'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
45. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Hasan'ın sert şutunda kaleci Samassa topu çeldi.

Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1

52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.

71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN