Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Isaac Promise kimdir, kaç yaşında, nereli? Isaac Promise ölüm sebebi nedir? Türkiye’de birçok takımdan hatırlanabilecek Isaac Promise hayatını kaybetti. Yıllardır Türkiye’de top koşturan Promise, futbol hayatını ABD’de sürdürüyordu.

Isaac Promise kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'de birçok takımın formasını giyen ve Trabzonspor'da da iz bırakan ünlü futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti. Isaac Promise kimdir? Isaac Promise ölüm sebebi nedir? Nijerya'nın Zaria kentinde dünyaya gelen Promise, Süper Lig'de yıllardır top koşturmuştu.

ISAAC PROMISE KİMDİR?

1987 yılında Nijerya'da dünyaya gelen Promise, Türkiye'ye adım atmış ve Gençlerbirliği tarafından keşfedilmişti. Gençlerbirliği'nde 3 sezon forma giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olan golcü futbolcu, Manisaspor ve Antalyaspor'da da oynamıştı.

2014 yılında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında oynadıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Nijeryalı futbolcu, futbol yaşamına Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da devam etmişti.

Promise son olarak ABD'ye gitmişti. ABD 2.Lig ekiplerinden Bold FC'nin formasını giyen Promise 31 yaşında hayatını kaybetti. Nijeryalı milli futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.