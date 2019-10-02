Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor ve futbol severler Beşiktaş maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’u konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? İşte yanıtı…

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı siyah-beyazlı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ta hedef İngiliz ekibini mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Abdullah Avcı yönetimindeki Kara-Kartal, gruptaki ilk maçında S.Bratislava deplasmanında mağlup olmuştu. Ligde de kötü gidişini durdurmak isteyen siyah beyazlı ekip galip gelerek moral bulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta Avusturyalı hakem Harald Lechner tarafından yönetilecek karşılaşma 3 Ekim Perşembe akşamı saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

TÜRK VE İNGİLİZ TAKIMLARI 78. RANDEVUDA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.

BEŞİKTAŞ 218. MAÇINA ÇIKIYOR

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

"Kupa 2"de 116. maçı

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 116. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.