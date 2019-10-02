Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 EKİM CUMA:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 EKİM CUMARTESİ:
15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler
6 EKİM PAZAR:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
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