Eski Fenerbahçeli İslam Slimani tarih yazdı

Fenerbahçe’de çok kötü bir sezonu geride bırakan Cezayirlı yıldız, Monaco’da 8 maçta 4 gol ve 5 asist le 9 gole katkı yaptı... Performansı en iyiler arasına girdi.

'darüzgarı esiyor...'deki performansıylaadeta saç baş yolduranyıldız,'da8 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 golekatkı yaptı.lig tarihinde ilk8 haftada en çok gole katkı yapan7. futbolcu olma başarısını da gösterdi.Tecrübeli forvet ayrıca son 11sezondaen çok asistyapanbiri oldu.