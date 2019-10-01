Eski Fenerbahçeli İslam Slimani tarih yazdı
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Fenerbahçe’de çok kötü bir sezonu geride bırakan Cezayirlı yıldız, Monaco’da 8 maçta 4 gol ve 5 asist le 9 gole katkı yaptı... Performansı en iyiler arasına girdi.Monaco'da İslam Slimani rüzgarı esiyor... Fenerbahçe'deki performansıyla adeta saç baş yolduran Cezayirli yıldız, Monaco'da 8 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 gole katkı yaptı. Slimani lig tarihinde ilk 8 haftada en çok gole katkı yapan 7. futbolcu olma başarısını da gösterdi. Tecrübeli forvet ayrıca son 11 sezonda ilk 8 haftada en çok asist yapan 3 futbolcudan biri oldu.
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