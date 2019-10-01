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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo önce topları sonra kalpleri çaldı

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Giriş Tarihi: 01.10.2019
ÖNCE TOPLARI SONRA KALPLERİ ÇALDI

'nin yeni dinamosu derbide de kalitesini ortaya koydu. Fenerbahçe derbide 15 top çaldı. Bunların 7 tanesi Gustavo’ya ait.

Fenerbahçe'nin yeni dinamosu Luiz Gustavo derbide de kalitesini ortaya koydu. Sarı-lacivertliler takım halinde 15 top çalarken, bunların 7 tanesini Gustavo tek başına çaldı. 4 top kaptı. 8 sahipsiz top kazandı. Girdiği 19 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 2 de faul adı. Fenerli taraftarlar "Orta sahada Emre ile Gustavo birlikte oynadığı bize hiçbir takım kolay kolay pres yapamaz" yorumlarında da bulundular.



DİRAR: HER GÖREVE HAZIRIM!
Hasan Ali iyileşti. Sol beke geçmeye hazır. Ancak Dirar dert etmiyor. Faslı oyuncu, "Her göreve hazırım. Birkaç mevkide oynayabiliyorum" dedi.



ADIL RAMI EKSTRA ÇALIŞIYOR
başı idmanı görmeyen Adil Rami, bu açığını kapatmak için ektra çalışmalar yapıyor. Rami'nin Antalya maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ancak milli aranın ardından formayı sırtına geçirebilir.



YENİ SEZON FORMALARI 93 BİNİ GEÇTİ
derbi maçta 5 bin adet uforma satarken, kendi sahasında oynamamasına rağmen 4 bin adet for sattı. Fenerbahçe, yeni sezon forma satışları böylece 93 bini geçmiş oldu.

BİLETLERİ SATIŞTA
Dün Divan Kurulu üyeleri için satışa çıkartılan Antalyaspor maçının biletleri bugün kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine satılacak. Yarın ise genel satış gerçekleştirilecek.



OZAN TUFAN YİNE SAĞ BEKE GEÇİYOR
Derbiye sağ açıkta başlayan Ozan, Antalya maçında yine sağ beke geçecek. Darbeye bağlı sakatlığı bulunan Isla'nın riske edilmeyeceği öğrenildi.



COMOLLİ'YE KART EZİYETİ!
Comolli üzerinde akreditasyon kartı olmadığı için misafir takım girişine alınmadı. Bu duruma sinirlenen Comolli otobüsten kartını aldıktan sonra stata girebildi.

F.BAHÇE'DE KUPA MARATONU BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak. Kura çekimine Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanya, Antalya, Rize, Sivas, Kayseri, Konya ve Ankaragücü de katılacak.

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