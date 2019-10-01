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Beşiktaş'ta yeni transferlerden fayda yok!

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Giriş Tarihi: 01.10.2019
YENİLERDEN FAYDA YOK

, , Boyd, Diaby, N’Koudou, Douglas ve Rebocho’dan hiç verim alamadı. 'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen , hücumda sıfır çekti.

Beşiktaş yeni transferlerinden faydalanamadı. , 7 transferden hiç katkı göremedi. Arsenal'den kiralanan , oynadığı ilk maçta gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Tyler Boyd, hücumda sıfır çekti.

SADECE VICTOR RUIZ!
Diaby ve N'Kodou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol üretemedi. Rebocho ve Douglas ise istenilen düzeyde değil... Kulübeye mahkum oldular. Yenilerden sadece Ruiz beğenildi. O da sakat.

AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi K Grubu'nda 'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.

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