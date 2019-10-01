Beşiktaş'ta yeni transferlerden fayda yok!
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Kartal, Elneny, Boyd, Diaby, N’Koudou, Douglas ve Rebocho’dan hiç verim alamadı. Arsenal'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta kırmızı kart gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Tyler Boyd, hücumda sıfır çekti.Beşiktaş yeni transferlerinden faydalanamadı. Kartal, 7 transferden hiç katkı göremedi. Arsenal'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta kırmızı kart gördü. 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Tyler Boyd, hücumda sıfır çekti.
SADECE VICTOR RUIZ!
Diaby ve N'Kodou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol üretemedi. Rebocho ve Douglas ise istenilen düzeyde değil... Kulübeye mahkum oldular. Yenilerden sadece Ruiz beğenildi. O da sakat.
AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle evinde oynayacağı maçta, Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak.
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