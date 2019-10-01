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Max Kruse’den sıfır tolerans

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Giriş Tarihi: 01.10.2019
MAX KRUSE’DEN SIFIR TOLERANS

Top kaybı rekorunun kırıldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 40 kez topla buluşan maçı ‘Sıfır’ top kaybı ile tamamlamayı başardı. Kruse liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seramoni sırasında İstiklal Marşı'nı okumasıyla gönülleri fetheden Max Kruse, istatistiğiyle dikkat çekti.

DERBİDEKİ İSTİSNA OLDU
Top kaybı rekorlarının kırıldığı gecede Alman futbolcu 40 kez topla buluştu ve bunların hiçbirinde top kaybı yaşamadı. SÜPER LİG'İN ASİST KRALI
Teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden birisi olan ligin asist kralı olmasına karşın henüz golle buluşamamış olmanın da burukluğunu yaşıyor.

TÜRKÇE DERSLERİNE DEVAM
Max Kruse Türkçe desleri almaya devam ediyor. Alman futbolcu, "Mümkün olan en kısa sürede Türkçe röportaj vermek istiyorum" diye konuştu.

Kruse liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

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