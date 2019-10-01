Galatasaray'da orta saha Seri'ye emanet
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşılaşmasında Fenerbahçe karşısında sahaya çıkardığı ilk onbirde sadece 1 değişiklik yapacak. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Lemina, PSG maçı kadrosuna alınmadı. Orta sahada Jean Seri görev yapacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşılaşmasında Fenerbahçe karşısında sahaya çıkardığı ilk onbirde sadece 1 değişiklik yapacak. Başarılı teknik adamın derbide sakatlanan Lemina'nın yerine Fildişili oyuncu Seri'ye şans tanıması bekleniyor. Yapılan açıklamada Lemina'nın sağ uyluğunda kanama tespit edildiği belirtildi. Terim'in bunun dışında derbide sahaya çıkardığı ilk 11'de değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.
PSG'YE ÖZEL BİLENİYOR
Terim'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Seri, PSG maçında ilk 11'de yer alacak. Yıldız oyuncuya Terim'in güveni tam.
EVİMİZDE ŞANSIMIZ VAR
Feghouli, PSG önünde evlerinde oynama avantajına sahip olduklarını söyledi. Cezayirli oyuncu, "Evimizde şansımız var. Hedefimiz galibiyetle ayrılmak" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Önce topları sonra kalpleri çaldı
- İngiltere'den bomba Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...
- Max Kruse’den sıfır tolerans
- Eski Fenerbahçeli İslam Slimani tarih yazdı
- Hasan Ali ABD yolcusu
- Aslan zafere hasret
- Yenilerden fayda yok
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?
- FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı!
- Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş başkan adayı olacak mı?
Daha Fazla Gör
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?
- Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş başkan adayı olacak mı?
- Canevim 17. bölüm final sezonu tek parça izle! Canevim yeni bölüm
- DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!
- Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika yargı paketinde neler var? Ceza indirimi olacak mı?
- Canevim neden yok, bitti mi? 30 Eylül ATV yayın akışı Canevim yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!
- 2019 Safer ayı ne zaman? Safer ayı nedir, faziletleri nelerdir?
- PKK'ya darbe üstüne darbe! Öldürülen terörist sayısı 44 oldu
- Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?