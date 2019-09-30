30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş,Trabzonspor, Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

'nde 'in Möchengladbach ile oynayacağı maçı 'ın Wolverhampton maçını  ve 'un Basel ile oynayacağı mücadeleyi Marco di Bello yönetecek.

'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu.

'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem yönetecek.

'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem düdük çalacak. Öte yandan 'un C Grubu ikinci maçında ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN