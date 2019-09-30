Son dakika: Ramil Guliyev 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
Son dakika haberine göre; 200 metrede son Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükselmeyi başardı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.
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