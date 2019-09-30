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Son dakika: Ramil Guliyev 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

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Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
RAMİL GULİYEV FİNALE YÜKSELDİ

Son dakika haberine göre; son Dünya ve , 'nda finale yükselmeyi başardı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan , 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.

Erkekler son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.

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