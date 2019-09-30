FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi...

FIFA Emiliano Sala'nın bonservisine ilişkin kararını açıkladı. FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksitinin ödenmesine karar verdi.

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Bu inceleme sonunda FIFA, Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemeleri gerektiğini Cardiff'e bildirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, Cardiff City'nin 19 Şubat 2019'da oyuncu transferi hakkında yapmış olduğu anlaşma gereği, Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerektiğini kararlaştırmıştır." ifadeleri yer aldı.

28 yaşındaki Sala, 17 milyon euro'ya Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olmuştu.