Sezon başı methiyeler düzülen Galatasaray alarm veriyor!
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Galatasaray’da yeni transferler sonrası spor kamuoyu ‘Uçar gider’ yorumları yaptı. Ancak Aslan ilk 6 haftada sınıfta kaldı. Beslenemeyen Falcao yokları oynadı...Transferde önemli isimleri kadrosuna katan G.Saray için spor kamuoyu "Rüya Takım" benzetmesi yapmıştı... İlk 6 haftada 9 puan kaybı yaşayan Cimbom'da gelen gideni arattı. Onyekuru, Belhanda ve Feghouli ile uyumluydu. Babel ise Belhanda ve Feghouli ile aynı dili konuşmuyor. Hareketsiz kalıyor. Ön liberoda oynayan Fernando büyük maçlarda sahne alıyordu. Savunmadan hızlı çıkıyordu. Nzonzi ise ağır. F.Bahçe maçında hiç gözükmedi. Ndiaye de rakip savunmayı delici koşular yapıyordu. Dikine oynuyordu, Fernando'yu rahatlatıyordu. Lemina ise fizik olarak hazır değil. 60 dakika oynayabiliyor. Seri de halen uyum sorunu yaşıyor. Kadro dışı kalan Linnes sağ ve sol bekte önemli katkılar verdi. Nagatomo derbide ikili mücadeleleri kaybetti. Mariano ise son 3 maçta isabetli orta yapamadı. G.Saray, hücumda da yetersiz kalıyor. Belhanda, Feghouli ve Babel, Falcao'yu besleyemiyor. Fatih Terim, Kolombiyalı golcüyle Andone'yi çift forvet oynatıp soruna çözüm bulmak istiyor.
SON 28 YILIN EN KÖTÜSÜ!
G.Saray Süper Lig'de ilk 6 haftalar baz alındığında son 28 yılın en kötü hücum performansını sergiledi. Sarı-Kırmızılılar, ilk 6 haftada sadece 6 gol kaydedebildi. Aslan son 30 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı.
NZONZI
Roma'dan transfer edilen Nzonzi fazla risk almıyor. Hücuma katılmıyor. Çok pas hatası yapıyor... Orta sahadan çıkışlarda ise biraz ağır kalıyor
BABEL
Bir önceki sezon Onyekuru'nun yaptıklarını yapamıyor. Babel topu aldığında savunma yerleşiyor. Hareketsiz...
MARIANO
Brezilyalı oyuncusu Marinano savunmada aksıyor. Hücuma katkı veremiyor.
İSABETSİZ PASTA ZİRVE YAPTI!
G.Saray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, her seferinde "Biz pas takımıyız" desede istatistikler dikkat çekici. Cimbom, Denizli maçında 69, Konya'ya karşı 70, Kayseri'de 56, Kasımpaşa sınavında 68, Malatya'da 86 ve son olarak Fenerbahçe derbisinde 100 isabetsiz pas yaptı.
PSG STARTI VERİLDİ!
G.Saray yarın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Öte yandan Cimbom'un PSG ile oynayacağı mücadeleyi Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.
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