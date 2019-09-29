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Ramil Guliyev yarı finalde

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Giriş Tarihi: 29.09.2019
RAMİL GULİYEV YARI FİNALDE

'nda erkekler 200 metre elemelerinde yarışan , yarı finale çıktı. Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.

17. 'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden , yarı finale yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.

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