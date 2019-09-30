Max Kruse İstiklal Marşı'nı YouTube’dan öğrendi

Max Kruse’nin İstiklal Marşı’nı Youtube’dan öğrendiği, en kısa sürede Türkçe öğrenmek için de çok çalıştığı öğrenildi. Bu arada Kruse'nin seremonide İstiklal Marşı'nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Hem takımını hem de Türkiye'yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.

panzeriokumasımaç anında çok konuşuldu.özel olarak dinlediğive alıştırma yaptığı öğrenildi.Kruse aynı zamandaöğrenmekiçin yoğun çaba içerisinde.futbolcunun,dediği öğrenildi.Bu aradaseremonideokumasının yankıları dün de devam etti.taraftarlar, "Hem takımını hem debenimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.