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Max Kruse İstiklal Marşı'nı YouTube’dan öğrendi

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Giriş Tarihi: 30.09.2019
İSTİKLAL MARŞI'NI YOUTUBE’DAN ÖĞRENDİ

’nin ’nı ’dan öğrendiği, en kısa sürede Türkçe öğrenmek için de çok çalıştığı öğrenildi. Bu arada Kruse'nin seremonide İstiklal Marşı'nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Hem takımını hem de 'yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.

Fenerbahçe'nin panzeri Max Kruse'nin İstiklal Marşı okuması maç anında çok konuşuldu. Kruse'nin İstiklal Marşı'nı Youtube'dan özel olarak dinlediği ve alıştırma yaptığı öğrenildi. Kruse aynı zamanda Türkçe öğrenmek için yoğun çaba içerisinde. Alman futbolcunun, "Bu ülkede yaşıyorsam diline ve değerlerine saygı göstereceğim. En yakın zamanda da Türkçe röportaj vereceğim" dediği öğrenildi.

OLUMLU TEPKİLER VAR
Bu arada Kruse'nin seremonide İstiklal Marşı'nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Hem takımını hem de Türkiye'yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.

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