Max Kruse İstiklal Marşı'nı YouTube’dan öğrendi
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Max Kruse’nin İstiklal Marşı’nı Youtube’dan öğrendiği, en kısa sürede Türkçe öğrenmek için de çok çalıştığı öğrenildi. Bu arada Kruse'nin seremonide İstiklal Marşı'nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Hem takımını hem de Türkiye'yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.Fenerbahçe'nin panzeri Max Kruse'nin İstiklal Marşı okuması maç anında çok konuşuldu. Kruse'nin İstiklal Marşı'nı Youtube'dan özel olarak dinlediği ve alıştırma yaptığı öğrenildi. Kruse aynı zamanda Türkçe öğrenmek için yoğun çaba içerisinde. Alman futbolcunun, "Bu ülkede yaşıyorsam diline ve değerlerine saygı göstereceğim. En yakın zamanda da Türkçe röportaj vereceğim" dediği öğrenildi.
OLUMLU TEPKİLER VAR
Bu arada Kruse'nin seremonide İstiklal Marşı'nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Hem takımını hem de Türkiye'yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzon Beşiktaş canlı anlatım - İZLE
- Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması
- Galatasaray'ı PSG korkusu sardı!
- Trabzonspor derbide esti gürledi
- Etnospor Festivali Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda
- Trabzonspor Beşiktaş derbisinde büyük sürpriz!
- Derbide 11'de başlamıştı! Terim onun üstünü çizdi
- Sezon başı methiyeler düzülen Galatasaray alarm veriyor!
- Ramil Guliyev yarı finalde
- Derbide tansiyon yüksek! İlk görüntüler
Daha Fazla Gör
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...