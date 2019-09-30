Çağlar Söyüncü Premier Lig'e damgasını vurdu!

Milli yıldız Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de Leicester City'in evinde Newcastle United'ı 5-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ada basınında en çok konuşulan oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü adından söz ettirmeye devam ediyor. Çağlar son olarak Leicester'ın evinde Newcastle United'ı yendiği karşılaşmada performansıyla övgü topladı. Ev sahibi ekip maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Premier Lig'de Leicester City, sahasında Newcastle United'ı 5-0 yenip 3. sıraya yükseldi. Leicester, 16'da Pereira ile öne geçti. Newcastle'da Hayden, 43'te kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda Vardy (2), Dummett (kk) ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle farka koştu. Leicester City 7 maçta sadece 4 gol yerken, savunmanın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü, dünkü performansıyla Ada basınından yine büyük övgü aldı.



Kaynak: Fotomaç