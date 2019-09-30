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Çağlar Söyüncü Premier Lig'e damgasını vurdu!

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Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PREMİER LİG'E DAMGASINI VURDU!

Milli yıldız , İngiltere 'de 'in evinde 'ı 5-0 yendiği maçta gösterdiği performansla ada basınında en çok konuşulan oyuncu oldu.

İngiltere 'de forması giyen milli futbolcumuz adından söz ettirmeye devam ediyor. Çağlar son olarak Leicester'ın evinde 'ı yendiği karşılaşmada performansıyla övgü topladı. Ev sahibi ekip maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Premier Lig'de Leicester City, sahasında Newcastle United'ı 5-0 yenip 3. sıraya yükseldi. Leicester, 16'da Pereira ile öne geçti. Newcastle'da Hayden, 43'te kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda Vardy (2), Dummett (kk) ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle farka koştu. Leicester City 7 maçta sadece 4 gol yerken, savunmanın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü, dünkü performansıyla Ada basınından yine büyük övgü aldı.

Kaynak: Fotomaç

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