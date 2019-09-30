Galatasaray'a PSG maçı öncesi sakatlık şoku
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı PSG maçı öncesinde kötü haber geldi. Sarı kırmızılı camiadan yapılan açıklamada, Lemina'nın sağ uyluk fasyasında kanama tespit edildiği belirtildi.
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle PSG maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."
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