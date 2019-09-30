30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'a PSG maçı öncesi sakatlık şoku

SPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2019
GALATASARAY'A PSG MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı PSG maçı öncesinde kötü haber geldi. Sarı kırmızılı camiadan yapılan açıklamada, Lemina'nın sağ uyluk fasyasında kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle PSG maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN