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Son dakika: Kayserispor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
SÜPER LİG'DE FLAŞ AYRILIK!

Son dakika haberine göre; 'de 6 hafta geride kalırken galibiyet yüzü göremeyen 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya 'da ayrılık var. Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de, geride bıraktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 17. sırada bulunan sarı kırmızılılar bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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