Etnospor Kültür Festivali Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunu ise Arjantin'in milli sporu pato olacak.
Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunu ise Arjantin'in milli sporu pato olacak.
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