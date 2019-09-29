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Etnospor Kültür Festivali Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda

SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019
ETNOSPOR FESTİVALİ YEŞİLKÖY ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunu ise Arjantin'in milli sporu olacak.

Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunu ise Arjantin'in milli sporu olacak.

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