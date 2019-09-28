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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç başından yaralandı!

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Giriş Tarihi: 28.09.2019
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE VEDAT MURİÇ BAŞINDAN YARALANDI!

'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde ve Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu , Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

Fenerbahçeli futbolcu , maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.

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