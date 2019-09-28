Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç başından yaralandı!
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Lider evinde puan kaybetti!
- Galatasaray Fenerbahçe maç özeti | GS FB özeti önemli anları!
- Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: ''Sen zengin çocuğusun..."
- Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
- Fenerbahçe tribünleri o ismi unutmadı!
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan yok!
- GS FB derbi skoru kaç kaç? Galatasaray Fenerbahçe canlı anlatım izle!
- Derbi öncesi Max Kruse gönülleri fethetti
- Felipe Melo'dan Fenerlileri kızdıracak mesaj
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı
Daha Fazla Gör
- Diriliş Ertuğrul yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi geliyor… Celaleddin Harezmşah kimdir, tarihteki önemi nedir?
- Meclis ne zaman açılacak? Genel af, ceza indirimi, kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gündeme gelecek!
- Galatasaray Fenerbahçe maç özeti | GS FB özeti önemli anları!
- AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2019 AÖF kayıt yenileme için geri sayım…
- GS FB derbi skoru kaç kaç? Galatasaray Fenerbahçe canlı anlatım izle!
- Kredi kartı sahiplerine büyük müjde! 2019 kredi kartı faiz oranları ne kadar?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı?
- Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi! GS FB maçını veren yabancı kanallar…
- Win Sports nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı Win Sports TV frekans ayarları!
- Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- 2020 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 YKS, KPSS, DGS ne zaman?