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Lider evinde puan kaybetti! Alanyaspor 1-1 Sivasspor Maç sonucu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.09.2019
LİDER EVİNDE PUAN KAYBETTİ!

'in 6. haftasında Aytemiz sahasında Demir Grup 'u konuk etti. Ev sahibi Alanyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta 'nin 61. dakikada attığı golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un golü 1. dakikada Fernando'dan geldi.

'in 6. haftasında Aytemiz evinde Demir Grup 'u ağırladı. Sezona dörtte dört ile başlayan Akdeniz ekibi geçen hafta Gençlerbirliği beraberliğinin ardından Sivasspor ile de 1-1 berabere kalarak üst üste 2 haftada puan kaybı yaşadı.

Sivasspor 1. dakikada Fernando'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 61. dakikada Cisse kaydetti. Deneyimli santrfor Süper Lig'de 6. maçında 6. golünü atmış oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 13, Sivasspor ise 11 puana yükseldi.

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