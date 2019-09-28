Lider evinde puan kaybetti! Alanyaspor 1-1 Sivasspor Maç sonucu
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi Alanyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Papiss Cisse'nin 61. dakikada attığı golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un golü 1. dakikada Fernando'dan geldi.
Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sezona dörtte dört ile başlayan Akdeniz ekibi geçen hafta Gençlerbirliği beraberliğinin ardından Sivasspor ile de 1-1 berabere kalarak üst üste 2 haftada puan kaybı yaşadı.
Sivasspor 1. dakikada Fernando'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 61. dakikada Cisse kaydetti. Deneyimli santrfor Süper Lig'de 6. maçında 6. golünü atmış oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 13, Sivasspor ise 11 puana yükseldi.
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