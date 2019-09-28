Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Koray Şener için pankart açarken Galatasaraylı taraftarlar ise Şener lehine tezahüratlarda bulundu.Süper Lig'in 6. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi müsabakası öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener pankartı açtı. Geçtiğimiz sezon TT Arena'da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şener'i unutmayan Fenerbahçeli taraftarlara bir destekte Galatasaray tribünlerinden geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Koray Şener lehine tezahüratlarda bulunurken Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribün lideri Alpaslan Dikmen lehine tezahürat yaptı.
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