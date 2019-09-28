Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'leri...
GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat
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