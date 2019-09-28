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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

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Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
DEV DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde ve karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'leri...

GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Falcao, , Babel, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

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