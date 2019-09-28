Galatasaray Fenerbahçe maç özeti | GS FB özeti önemli anları!

Galatasaray Fenerbahçe maç özeti önemli anları futbol severler tarafından sorgulanıyor. GS FB özeti kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray Fenerbahçe özet anlarında iki takım sıklıkla pas hatası yaptı. Gol pozisyonlarının fazla olmadığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve önemli anları..

Galatasaray Fenerbahçe maç özeti futbol severler tarafından araştırılıyor. GS FB özeti önemli anları maçın bitiş düdüğüyle birlikte araştırılmaya başlandı. Galatasaray Fenerbahçe özet anlarında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Galatasaray ilk yarıda Lemina ve Nagatomo ile pozisyona girerken Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile gole yaklaştı. İkinci yarıda orta saha mücadeleleriyle geçildi. İşte Galatasaray Fenerbahçe maç özeti!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.

29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

DERBİ MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Fatih Terim'in geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği Florin Andone ile Jean Michael Seri derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk 11'de görev yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ömer Bayram ise Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da bu üç oyuncunun yerine ise Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Mariano Filho şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Jimmy Durmaz ve Emre Mor yedek soyundu.

- Belhanda maskeyle oynadı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.

- Derbide ilki yaşadılar

Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı.

Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.

- Kasapoğlu ve Selçuk derbiyi izledi

Derbi karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi.

Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen Kasapoğlu ile Selçuk'u, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı.

Derbi maçı ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti.

- Terim ve yardımcıları Şaş ile Davala yine tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu.

Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray'ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü.

Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

- Şampiyonlar Ligi müziği coşturdu

Derbi maç öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi marşı çalındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, marşın çalınmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi.

Galatasaraylı oyuncular ısınma öncesi sahaya, "Anaların yüreğindeki ateş, terörü bitirecek" yazılı pankartla çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide ise "Bağışlarınızla daha güçlüyüz, el birliği ile güç birliğine" pankartıyla yer aldı.