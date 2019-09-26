Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | Canlı Anlatım
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, Türkiye Kupası son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.
CANLI l ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO
1. ÇEYREK 19-20
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, geride kalan sezonda da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağlayarak 11. kupasını kazandı.
FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR
Fenerbahçe, 7 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.
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