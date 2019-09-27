Başakşehir Rizespor'u farklı yendi

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Medipol Başakşehir, 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi takım Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, evinde Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan ve gol bulmakta zorlanan turuncu-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı ise adeta geçmiş maçların acısını çıkardı.



İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakaya kadar oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, Sivasspor ve Beşiktaş'a 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol atmış, toplamda ise rakip fileleri 5 kez sarsmıştı.



Turuncu-lacivertli takım, Rizespor'a 5 gol atarak geride kalan beş maçta bulduğu toplam gol sayısını bir maçta kaydetmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Caiçara'nın ara pasında defasın arkasına sarkan Visca'nın ortasında Rizespor savunmasında Melnjak'a çarpan top kaleye yöneldi, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

16'ncı dakikada atak yönünün sağından İrfan Can'ın ceza sahası dışına doğru yerden gönderdiği pasta Visca'nın gelişine şutunu haleci Gökhan kornere gönderdi.

19'uncu dakikada Başakşehir'in golü geldi. Atak yönünün sağından Caiçara etkili bir şekilde topu hücuma taşıdı ve topu Visca'ya aktardı. Bosna Hersekli oyuncunun ceza sahasında pasında Aleksic topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

33'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza sahası çaprazından şutu kaleci Gökhan'dan döndü, devamında Aleksic'in kafayla dokunuşunu Gulbrandsen tamamladı ve top ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

62'nci dakikada ceza sahası dışından Sasse'nin etkili şutu az farkla üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Visca'nın şutunda savunmaya çarpan top Aleksic'in önünde kaldı, Sırp oyuncunun güzel vuruşu ağlarla buluştu. Hakem Fırat Aydınus önce ofsayt kararı verdi ancak sonrasında VAR kararı ile gol geçerli sayıldı: 3-0.

87'nci dakikada Başakşehir'in 4'üncü golü geldi. Sol kanattan Elia'nın ortasında Crivelli'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.

90'ıncı dakikada İrfan Can'ın uzaktan etkili şutu ağlarla buluştu: 5-0.