Beşiktaş'a kötü haber! Ceza onandı

Son dakika haberi... Tahkim Kurulu, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Elneny'nin 3 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Elneny'nin 3 maçlık cezasını onadı. İlk cezasını Başakşehir maçında çeken Mısırlı futbolcu, Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor ve sahasındaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.