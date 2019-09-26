Beşiktaş'a kötü haber! Ceza onandı
Son dakika haberi... Tahkim Kurulu, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Elneny'nin 3 maçlık cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Elneny'nin 3 maçlık cezasını onadı. İlk cezasını Başakşehir maçında çeken Mısırlı futbolcu, Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor ve sahasındaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.
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