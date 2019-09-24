PFDK'dan Ali Koç'a ceza!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, hukuk müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.
Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 60 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Şenol Güneş ve Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
- Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!
- Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!
- Ersun Yanal Galatasaray'ın taraftarından korkuyor!
- Vedat Muriç için çılgın teklif
- Fikret Orman'dan istifa açıklaması
- Terim'e sert sözler: Fenerbahçe korkusundan...
- Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
- Galatasaray'da şok! PFDK'ya sevk edildi...
- İstanbul'da ortalık karıştı! Arda Turan ve...
- Son dakika: Trump’tan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar! Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı
- HDP'lilerden skandal! Şehit yakınlarına hakaret fitili ateşledi ve gerginlik çıktı
- Antonio Guterres'ten 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var
- Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! TİKA'nın yenilediği yetimhane açıldı
- İşte PKK'nın kanlı yüzü! "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
- İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."
- İran’da 4.6'lık deprem!
- Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Hasan Ruhani ve Cevad Zarif'e "ABD uyarısı"
- Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: Türkiye ile hedefimizde gerekli adımları atmamız gerekli