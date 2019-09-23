Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın sahasında konuk edeceği Başakşehir karşısına çıkacak ilk 11'i belli oldu. Abdullah Avcı sakatlığı geçen Burak Yılmaz'a 11'de şans verdi.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, Burak
Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli
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