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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

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Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... 'ın sahasında konuk edeceği karşısına çıkacak ilk 11'i belli oldu. sakatlığı geçen 'a 11'de şans verdi.

'ın ilk 11'i: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Diaby, Ljajic, N'koudou, Burak

: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

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