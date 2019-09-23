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Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi şok! Adem Ljajic cezalı duruma düştü

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Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BEŞİKTAŞ'A TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ ŞOK!

'ın Boşnak yıldızı , maçında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Adem Ljajic, deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

'ın Boşnak yıldızı , maçında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, 6. haftada oynanacak olan maçında forma giyemeyecek. Mücadelenin ilk yarısında maçın hakemi Suat Arslanboğa ile çarpışan ve sonrasında Arslanboğa'nın elini iterek sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz sezon da 22. haftada Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atarak sarı kart gören yıldız futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

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