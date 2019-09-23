Beşiktaş Başakşehir maç özeti | BJK Başakşehir özet ve goller!

Beşiktaş Başakşehir maç özeti golleri ve önemli anları futbol severler tarafından araştırılıyor. BJK Başakşehir özet anları merak konusu oldu. Süper Lig’in 5.haftasında oynanan Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasında 2 gol sesi çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada gol perdesini ikinci yarıda Başakşehir’den Crivelli açtı. Maçın son bölümünde Burak Yılmaz’ın penaltısıyla Beşiktaş eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İşte, Beşiktaş Başakşehir maç özeti!

Beşiktaş Başakşehir maç özeti merak ediliyor. Beşiktaş Başakşehir özet ve goller siyah beyazlı taraftarların merak ettiği konuların başında geliyor. Süper Lig 5.hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle geçen maçta kazanan çıkmadı ve takımlar bir puanı paylaştı. Başakşehir'in golü Crivelli'den gelirken, Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. İşte, Beşiktaş Başakşehir maç özeti golleri ve önemli anları!

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.

45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Bu arada, Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

53. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok yakın direk dibinde yatarak topun ağlara gitmesini önledi.

54. dakikada Medipol Başakşehir müsabakada öne geçti. Guldbrandsen'in ceza sahası yayının solundan şutunda savunmadaki Douglas'a çarpan top Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

61. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Skrtel'in kafayla vurduğu top kaleci Karius'ta kaldı.

62. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, Crivelli'nin pasıyla Beşiktaş yarı sahasını geçen Guldbrandsen, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

68. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in sert şutunda kimsenin dokunamadığı ve kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak ters taraftaki köşe gönderinin dibinden taça gitti.

73. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz, kalesini terk ederek ceza sahasının dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrılamayınca takımını önemli bir pozisyondan etti.

77. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

81. dakikada ceza sahası içinde Epureanu'nun formasından çektiği Burak Yılmaz yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa, önce aut kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Arslanboğa, penaltıya hükmetti. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

89. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Burak Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta Skrtel kendisini topun önüne atarak büyük bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.