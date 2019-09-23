Abdullah Avcı'dan Galatasaray'a gönderme!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçı sonrasında konuştu. Avcı, açıklamasında Galatasaray'a göndermede bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Avcı, "3. bölge, özellikle ligimizin oyuncu kalitesi en yüksek, sizelı takımına karşı üretmede sorun yaşadık. Rakip de pozisyona gitmedi ilk yarıda. Burak ilk defa oynuyor, bugün en fazla sprint atan oyunculardan. Gökhan hatasız oynadı, stoper ilk defa oynuyor. Necip ilk maçı. Atiba mesafe ve Burak sprint atıyor. Bu takıma karşı topu kaybetmemek gerekiyor. Basit top kaybından ayağımıza çarpıp yediğimiz gol. Oyunun boyu artmaya başladı, bu oyun kaldırmaz. Rakip yine atabilirdi. Son bölümde de belki kazanabilirdik. Ben oyuna inanıyorum, oyuncular da inanıyor. Oyunun içinden aldığımız doğru mesajlar da var. Ligin kadro zenginliği en geniş takımlarından biriyle oynadık, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Taraftarlardan destek beklediğini kaydeden teknik adam, Gazişehir maçı sonrasında olduğu gibi Galatasaray ile aralarında 3 puan olduğunu vurgularken; "Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek olmuştur, olmaya devam etsin. Bu süreç kolay değil. 5 puan, yakışmayan bir puan ama sezon başından bu yana bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu bir savunma değil. Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aramızda 3 puan var. Gemiyi limana yanaştıracağız. Beşiktaş taraftarı takıma sahip çıkmaya devam etsin" dedi.
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